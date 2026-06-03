Станция закрыта: «Гранд Сервис Экспресс» экстренно отменил посадку на поезда в Джанкое
Аналитик Рожин: поезда из Крыма следуют с задержками из-за атаки БПЛА
Железнодорожная станция Джанкой в Крыму временно закрыта для посадки и высадки пассажиров после ночной атаки. Военный аналитик Борис Рожин сообщил о повреждении нескольких вагонов пассажирского состава и элементах инфраструктуры вокзала, а также о пострадавших. В связи с ЧП компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» изменила график и маршруты следования поездов, пустив составы в обход станции, пишет Лента.ру.
Что известно об инциденте на станции Джанкой
Информацию об ударе по железнодорожному узлу распространил военный эксперт Борис Рожин. По его данным, в ходе атаки повреждения получили несколько вагонов пассажирского поезда. Помимо подвижного состава, урон якобы нанесен привокзальной инфраструктуре. Также сообщается о наличии раненых. Официального подтверждения со стороны профильных ведомств и министерств на данный момент не опубликовано.
Изменения в графике движения поездов «Таврия»
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок на полуостров — компания «Гранд Сервис Экспресс» — подтвердил введение экстренных ограничений. На официальных информационных ресурсах перевозчика в мессенджере Max появилось предупреждение для пассажиров:
- Станция Джанкой временно полностью закрыта для посадки и высадки граждан до особого распоряжения.
- Все проходящие пассажирские поезда перенаправлены по альтернативным измененным маршрутам мимо указанной станции.
Массированные налеты БПЛА на российские регионы
Происшествие в Крыму совпало с масштабной волной воздушных атак, зафиксированных Министерством обороны РФ. Оборонное ведомство сообщило о ликвидации сотен беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Интенсивная работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) велась в круглосуточном режиме во многих субъектах страны. Помимо Крымского полуострова, под удары попали Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Смоленская, Орловская и Тульская области.