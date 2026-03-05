Страшный сон в Дубае под ракетами: семью вышвырнули из отеля и бросили на произвол

Москвичка Дарья Осипова рассказала о трудностях, с которыми столкнулась ее семья в ОАЭ из-за переноса рейса: туристов едва не выгнали на улицу, а туроператор несколько дней не выходил на связь.

Российская туристка Дарья Осипова поделилась историей о том, как ее семья оказалась в сложной ситуации в Дубае из-за сбоя в работе авиасообщения и отсутствия связи с туроператором.

По словам девушки, они планировали вылететь в Москву 1 марта рейсом «Аэрофлота», однако утром авиаперевозчик уведомил о переносе даты на 7 марта. Ситуацию усугубило то, что компания «Библио-Глобус» не отвечала на запросы туристов на протяжении трех суток. Кульминацией стал конфликт с администрацией отеля, который 1 марта потребовал освободить номер.

Как пояснила Дарья, только в полдень им удалось получить сообщение от принимающей стороны Al Khalidiah Tourism с просьбой оставаться в номере и ждать разъяснений. Чтобы не оказаться на улице, туристке пришлось лично договариваться с директором гостиницы: им разрешили остаться в номере до выяснения обстоятельств, но при условии самостоятельной оплаты проживания, если подтверждение от партнеров не поступит. Стоимость номера достигает 30 тысяч рублей в сутки.

В конечном итоге принимающая фирма продлила бронь до 3 марта, после чего семью переместили в другой отель, расположенный в эмирате Шарджа. Дарья призналась, что каждый день превращается в мучительные переговоры, чтобы не потерять крышу над головой.

Семья рассчитывала попасть на вывозные рейсы, однако, по словам Осиповой, закрепленная дата вылета 7 марта лишает их возможности вернуться раньше. Отдельной проблемой туристка назвала работу принимающей стороны, которая решает вопросы уже после наступления критического момента. Осипова пояснила, что ситуация повторяется по одному сценарию: в полдень их выселяют, они звонят посредникам прямо из лобби, и только после этого им продлевают номер еще на сутки.