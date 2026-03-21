Страстная пятница 2026: как верующим провести самый скорбный день 10 апреля

Страстная пятница — самый трагичный день в христианском календаре. В 2026 году верующие будут вспоминать суд над Иисусом Христом, его крестные страдания и смерть на Голгофе 10 апреля. По словам богословов, эта жертва была принесена добровольно ради искупления человеческих грехов, поэтому день наполнен не только скорбью, но и благоговейным трепетом перед величием любви Творца, пишет 360.ру.

В храмах в этот день проходят особые богослужения. Протоиерей Дмитрий Моисеев из Обнинска пояснил, что утром читают царские часы — последование, которое служат всего трижды в год. Днем совершается вечерня с чином выноса плащаницы: большое полотно с изображением лежащего во гробе Спасителя выносят на середину храма, чтобы верующие могли приложиться. Вечером служат Великую вечерню, которая завершается крестным ходом с плащаницей вокруг храма.

Главное, что рекомендует священник, — посетить церковь. Даже если рабочий график не позволяет прийти на утреннюю или дневную службу, стоит постараться попасть на вечернее богослужение. Все свободное время лучше посвятить храму и молитве, а также чтению Евангелия, особенно фрагментов о распятии Христа.

По монастырскому уставу это самый строгий день в году. Желательно полностью воздержаться от пищи, однако важно учитывать состояние здоровья и наличие хронических заболеваний. Тем, кто постится нестрого, разрешена постная еда без перееданий.

Особых запретов не существует, поскольку предполагается, что человек проводит время в храме. Однако традиционно в этот день избегают рукоделия и уборки, веселья и застолий, употребления алкоголя, ссор, сплетен и дурных мыслей. Гадания также под запретом. Водные процедуры, стрижку волос и ногтей лучше перенести на Чистый четверг или Великую субботу.

С этим днем связано и множество народных примет. Пасмурная погода предвещает богатый урожай, дождь — затяжную весну, а солнце — теплое время года и хорошие сборы. Звездная ночь сулит урожай пшеницы, сны в эту ночь считаются вещими, а вода, набранная до рассвета, — целебной.