Стратегия МВД потеряла главный козырь: возрастной пункт для водителей пересмотрели

Министерство внутренних дел России (МВД) окончательно отказалось от включения в проект Стратегии безопасности дорожного движения до 2036 года положений, которые могли бы привести к специальным ограничениям для водителей старше 60 лет. Соответствующее решение принял глава ведомства Владимир Колокольцев после анализа экспертных мнений, о чем в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом передает Царьград со ссылкой на ТАСС.

Ранее в разработанном министерством проекте стратегии лица старше 60 лет были отнесены к группе повышенного риска. Однако документ не содержал конкретных запретительных мер, а лишь акцентировал необходимость нового подхода к оценке их готовности управлять автомобилем. Этот пункт вызвал широкое обсуждение в обществе.

Параллельно с обсуждением стратегии МВД общественный деятель Алексей Ярошенко выступил с более жесткой инициативой — полностью запретить выдачу водительских удостоверений гражданам с 65-летнего возраста. Однако данное предложение не получило поддержки в Государственной думе. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев в разговоре с корреспондентом ТАСС назвал такую идею избыточной и дискриминационной, отметив, что она лишит миллионы здоровых граждан возможности работать и свободно передвигаться.

Федяев напомнил, что с 1 марта 2027 года в России вступят в силу поправки, ужесточающие процедуру медицинского освидетельствования для водителей. Они позволят более эффективно выявлять лиц, имеющих медицинские противопоказания к вождению, независимо от возраста. По мнению депутата, этот механизм является более корректным, чем введение всеобщего возрастного ценза.