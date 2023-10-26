Стратегию развития объединенного наукограда обсудили в Пущино, Протвино и Серпухове

Начальник управления науки и инноваций министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Фоломеев представил на публичных слушаниях стратегию социально-экономического развития объединенного наукограда до 2032 года в городах Пущино, Протвино и Серпухов.

«Стратегия социально-экономического развития учитывает как уже достигнутые результаты, так и несет новое, чтобы территория представляла больший интерес не только для научного сообщества, но и для бизнеса», — сообщил Фоломеев.

Отмечается, что по результатам слушаний для развития научной деятельности запланировали реализовать в наукограде два крупномасштабных проекта класса «мегасайнс». В наукограде появятся синхротрон-лазер «Сила» и импульсный источник нейронов «Омега». На создание объектов направят 140 млрд рублей.

Также в наукограде появится современный ИТ-кластер мирового уровня. Его разместят в отреставрированном историческом комплексе Ситценабивной фабрики Коншиных. Для реализации данного проекта потребуется порядка трех миллиардов рублей инвестиций.

Кроме того, во время обсуждений было решено создать агробиотехнопарк, который создадут на 1 тыс. га земель сельхозназначения — он станет крупнейшим в ЦФО. Агробиотехнопарк интегрируют с разработками академических институтов Пущино, что позволит создавать удобрения, лекарства для животных и трансгенные растения с заданными свойствами. На эти цели направят более девяти миллиардов рублей до 2026 года.

Известно, что новая стратегия также предусматривает запуск центра трансферта технологий, инжинирингового центра и развитие туристического-рекреационного кластера на берегу Оки.