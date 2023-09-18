Страж порядка из Щелково покорил одну из легендарных вершин

Подполковник полиции из городского округа Щелково Игорь Хворостянов покорил Эльбрус и установил на вершине флаг МУ МВД.

Страж порядка сделал это в преддверии 105-летия образования службы уголовного розыска МВД России. Теперь флаг МУ МВД красуется на высоте более 5 тыс. метров.

Отметим, что Хворостянов является замначальника полиции по оперативной работе МУ МВД России «Щелковское». Он серьезно готовился к восхождению. В итоге вершина покорилась ему за неделю пути.

Слова гордости и благодарности покорителю Эльбруса выразил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.