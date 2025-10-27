Стрельба в автосервисе Коломны: что известно о происшествии и нападавшем

В Коломне возбуждено уголовное дело о покушении на убийство после инцидента в автосервисе на улице Астахова, где 69-летний местный житель открыл стрельбу по автомеханику. Подробности о преступлении выяснило издание REGIONS.

Конфликт произошел 22 октября из-за претензий пенсионера к качеству ремонта 18-летнего автомобиля Mitsubishi Outlander — клиент требовал бесплатно починить стеклоподъемник, хотя ранее оплатил только ремонт подвески. В ходе спора, который мастер записывал на мобильный телефон, пенсионер достал пистолет ТТ образца 1930 года и произвел три выстрела, один из которых пробил куртку 31-летнего механика, не задев тело.

Задержанный оказался рецидивистом с предыдущими судимостями за наркотики, мошенничество и подделку денежных знаков, состоявшим на учете как наркоман, алкоголик и социально опасный психопат.

Коломенский городской суд 24 октября санкционировал его арест на два месяца — по статье «Покушение на убийство» мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с учетом рецидива и незаконного хранения оружия.

Психолог Илья Ахмедов пояснил, что подобные вспышки агрессии у пожилых людей часто связаны с накопленным напряжением, ощущением бессилия и социальной изоляцией, где оружие становится символом мнимого контроля.

Ранее сообщалось, что житель Дагестана сбил украинский дрон из ружья и стал героем деревни.