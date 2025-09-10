Стрельба в школе Колорадо: раскрыты детали инцидента
В результате инцидента с применением огнестрельного оружия в одной из старших школ Денвера (штат Колорадо) пострадали двое несовершеннолетних.
По информации правоохранительных органов, приведенной в репортаже CNN, нападение произошло на территории учебного заведения.
По предварительным данным, оба пострадавших ученика были в срочном порядке госпитализированы в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. Обстоятельства произошедшего и состояние пострадавших уточняются.
