Стриженова рассказала о том, что ее дочь родила двойню

Стало известно, что у старшей дочери телеведущей Екатерины Стриженовой родилась двойня. Счастливая бабушка запечатлена на новом фото в соцсетях с двумя внуками на руках. Как выяснилось, раньше у них в роду никогда не происходило чего-то подобного. Благодаря близнецам Стриженова будет «познавать новые грани жизни».

Напомним, что знакомство Екатерины и Александра Стриженовых состоялось еще в подростковом возрасте, а в брак они вступили уже в 18 лет. Старшая дочь Анастасия родилась в 1988 году, а младшая Александра – в 2000. Недавно она даже вышла замуж. На свадебное платье 22-летней девушки ушло 22 метра ткани.