Строевая подготовка в детсаду: как отметили День Героев в «Родничке»

В детском саду «Родничок» в Ивантеевке прошел строевой смотр, посвященный Дню Героев Отечества. Воспитанники подготовили небольшой строй и выступили перед строгим жюри.

Оценивать участников пришли член Общественной палаты Городского округа Пушкинский Надежда Жарова и ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке Виктор Березуцкий. Гости отметили старание ребят и важность таких мероприятий.

По словам Березуцкого, подобные праздники помогают с ранних лет прививать уважение к защитникам страны. Воспитатели и дети тщательно готовились, превращая игру и торжественный момент в урок любви к Родине.