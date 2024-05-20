Строители начали котлованные работы на месте новой школы в подмосковных Химках

Строительство новой общеобразовательной школы, рассчитанной на тысячу сто учеников, стартовало на территории жилого комплекса «1-й Шереметьевский» в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Примечательно, что девелопер проекта — ГК ФСК возводит данный соцобъект в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Ожидается, что школа общей площадью почти двадцать тысяч квадратных метров расположится вдоль улицы Комсомольская.

В состав ЖК «1-й Шереметьевский» входят 5 домов переменной этажности 13-17 этажей на 4230 квартир. Сейчас застройщик возводит первые два корпуса. Весь проект будет построен в 2028 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что новый корпус школы в ЖК «Домодедово парк» откроется к 1 сентября.