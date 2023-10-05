Строители приступили к монтажу оконных блоков в школе поселка Новый городок Щелково

Строители начали монтаж оконных блоков и витражей школы, которая появится в поселке Новый городок округа Щелково, сообщили в областном Минстрое. Она будет рассчитана на 550 учеников, ее возводят по нацпроекту «Образование».

«На объекте находятся около 70 человек и пять единицы техники. Рабочие приступили к установке окон, монтажу внутренних инженерных сетей и перегородок, стеновых панелей. Ведется планировка территории для проведения работ по благоустройству. Строительная готовность объекта оценивается в 45%», — говорится в сообщении.

В новом образовательном учреждении появятся учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы, информационно-библиотечный центр, столовая и другие помещения. Рядом с ней обустроят спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Школу планируют ввести в эксплуатацию до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.