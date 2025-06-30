Строительная готовность детского сада на Парковой улице в Щелкове составляет 45 %

Капремонт здания второго корпуса детского сада «Малыш» (ул. Парковая, 9Б) в городском округе Щелково достиг значительного прогресса. По предварительным оценкам, строительная готовность объекта составляет уже 45%.

В настоящее время бригады рабочих выполняют комплекс штукатурных работ, возводят внутренние перегородки, осуществляют утепление внешних стен и продолжают обустройство кровли, укладывая второй слой гидроизоляции. Ожидается, что все запланированные мероприятия будут завершены к сентябрю, чтобы к началу нового учебного года обновленное здание детского сада могло вновь принять ребят.

Стоит отметить, что в прошлом году был проведен капитальный ремонт первого корпуса этого же детского сада. В ходе работ была произведена модернизация здания, его внутренних помещений и площадок для игр на открытом воздухе. Также были оборудованы пожарные выходы со второго этажа и проведено благоустройство прилегающей территории.

Данный проект реализуется в рамках областной государственной программы, направленной на развитие и поддержание объектов социальной инфраструктуры, и соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее, глава городского округа Андрей Булгаков информировал о том, что строительство нового детского сада в Щелково-7 находится на 53% завершения.