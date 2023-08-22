Строительный эксперт Васильев назвал нюансы заказа и установки пластиковых окон

По словам строительного эксперта Федора Васильева, при заключении договора на установку пластиковых окон следует обратить внимание на наличие в документе стандартов изготовления и монтажа изделий, всех теххарактеристик готового продукта. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он отметил, что важно, чтобы в договоре имелось предупреждение о возможных негативных последствиях использования пластиковых окон и отклонениях от норм.

По мнению эксперта, на установленных окнах должны отсутствовать сколы, царапины, вмятины и наличие конденсата между стеклами.