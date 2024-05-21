Строительство большой современной поликлиники завершается в подмосковной Балашихе

Девелопер «Главстрой Регионы» завершает возведение нового объекта здравоохранения на территории жилого комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха в рамках комплексного развития территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Ожидается, что в поликлинике создадут единый комплекс учреждений — детское отделение, взрослое и подстанцию скорой помощи. Примечательно, что рядом с медицинским учреждением расположена уже созданная рекреационная зона — набережная Малого Саввинского пруда.

На данный момент в поликлинике ведутся работы по сборке мебели и медицинского оборудования, черновой и чистовой отделке, устройству внутренних инженерных систем и монтажу системы вентиляции. Кроме этого, застройщик продолжает строительство 22 корпуса ЖК «Столичный». Идут работы по благоустройству территории и установке уличного освещения.