Строительство детского сада продолжается в ЖК «Театральный парк» в Королеве

Строительство детского сада в жилом комплексе «Театральный парк» городского округа Королев продолжается, устройство вертикальной гидроизоляции подземной части завершено на 80%, рабочие приступили к возведению второго этажа здания. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что девелопером проекта выступает ГК «Гранель». Дошкольное учреждение будет рассчитано на 107 мест, его площадь превысит 1,9 тысячи квадратных метров. Для детей оборудуют групповые, кружковые, универсальные залы и залы для занятий, пищеблок, медблок, кабинет медсестры и другие кабинеты. Ввести детсад в эксплуатацию планируют в первом полугодии 2024 года. Отметим, что всего в составе ЖК построили 37 четырехэтажных домов, на его территории уже открыли гимназию и дошкольное учреждение.

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