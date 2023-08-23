Строительство долгожданного ЖК завершили в Городском округе Пушкинский

Жилой комплекс «Пушкарь» — больше не проблемный. Первые два дома внушительного ЖК уже поставили на кадастр. Об этом сообщил глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

Постановка жилых домов на кадастр означает, что дольщики, наконец, смогут оформить право собственности на квартиры. А право собственности дает возможность прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия.

Кадастровый номер дома №1: 50:13:0080422:2088.

Кадастровый номер дома №2: 50:13:0000000:86920.

Напомним, первоначальный застройщик ООО «КВС МСК» должен был передать людям жилье еще в первой половине 2019 года, но не справился с обязательствами и был признан банкротом.

Решение о завершении строительства принял Наблюдательный совет Фонда развития территорий. В марте в проблемном ЖК «Пушкарь» возобновились строительные работы. А совсем скоро дольщики смогут отпраздновать новоселье.