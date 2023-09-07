Строительство научного центра началось на территории экопромышленного парка в Егорьевске

В Егорьевске началось возведение научно-технического центра, который будет предназначен для ведения административной, производственной и выставочной деятельности экопромышленного парка. Соответствующее извещение поступило в областной Главгосстройнадзор, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что на территории экопромышленного парка ежегодно будут перерабатывать до 80 тысяч тонн вторсырья. Здесь возведут блочно-модульную котельную, трансформаторные подстанции и локальные очистные сооружения. Застройщиком выступит ООО «Экологический цифровой оператор». Завершить строительство планируют весной 2025 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.