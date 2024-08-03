Строительство Никольского храма возобновили в микрорайоне Кузнечики в Подольске

Вокруг здания Никольского храма в микрорайоне Кузнечики в Подольске проложили плиты для передвижения тяжелой строительной техники в рамках возобновления строительства. Рабочие устанавливают леса вдоль фасада, а внутри леса уже установлены.

«Мы видим, как происходит облицовка нашего храма, обустраивается строительный городок, завозятся необходимые строительные материалы. Я думаю, в самое ближайшее время возобновятся активные строительные работы, и храм будет достроен в срок», — сказал настоятель Никольского храма, протоиерей Алексей Суриков.

Отмечается, что завершить строительно-монтажные работы планируется в текущем году, после чего будет благоустроена и прилегающая территория.

Напоминаем, что в прошлом году о необходимости достроить Никольский храм в Кузнечиках заявлял губернатор Андрей Воробьев. Весной текущего года было получено разрешение на строительство от Главного управления государственного строительного надзора Подмосковья. Поддержку оказывают администрация муниципалитета, благотворители, а также простые прихожане.