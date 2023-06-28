Строительство нового общеобразовательного учреждения стартовало в Городском округе Пушкинский

Подрядчик вышел на объект и приступил к строительству школы, рассчитанной на 550 учеников, в микрорайоне Заветы Ильича городского округа Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства стройкомплекса.

Подрядчик проводит подготовительный этап работ. Ведется вынос инженерных сетей, планировка территории, вывоз грунта, устройство котлована. Согласно проекту, здание представляет собой объем сложной формы с выступами, общая площадь которого составит чуть более одиннадцати тысяч квадратных метров. При этом завершить все работы планируется к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что более шестидесяти школ региона откроются после капремонта к 1 сентября.