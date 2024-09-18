Строительство нового склада стартовало в Раменском округе

В Раменском округе началось строительство производственно-складского комплекса, где будут хранить, комплектовать и собирать торговые партии грузов, не требующих специальных условий хранения, объем инвестиций в работы составит 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Проект будет сопровождать Центр содействия строительству при Правительстве Московской области, менеджер центра уже помог застройщику получить разрешение на строительство. В комплексе площадью около 42 тысяч квадратных метров единовременно смогут хранить порядка 80 тысяч тонн многономенклатурной продукции. Например, одежду и обувь, электронику и бытовую технику, хозяйственные и другие товары. Завершить работы планируют в первом квартале 2026 года, после этого в округе появятся порядка 400 новых вакансий.

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