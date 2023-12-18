Строительство новой поликлиники завершилось в микрорайоне Поселок Пироговский

Мытищинская городская клиническая больница, рассчитанная на двести посещений в смену, готовится к открытию в микрорайоне Поселок Пироговский в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Подмосковья.

Отмечается, что инспекторы ведомства уже выдали объекту итоговый документ — заключение о соответствии проектной документации. Напоминаем, что возведение поликлиники велось в рамках нацпроекта «Здравоохранение», извещение о начале строительства поступило в ведомство в конце сентября прошлого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить жителей региона жизненно важными лекарствами.