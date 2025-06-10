Строительство подъездных путей для многодетных семей продолжается в округе Пушкинский

В настоящее время в поселке Путилово ведутся работы по выравниванию грунта, где строительная техника готовит площадку для строительства новой дороги протяженностью приблизительно 2 километра. Окончание работ запланировано на конец июля текущего года.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

«В прошлом году мы сделали три больших массива, общей площадью порядка 30 тысяч квадратных метров. В этом году мы темпы стараемся не снижать, приближаемся к 30 тысячам, если быть точнее — это 28 тысяч квадратов. Порядка 6 км протяженность дороги, задействовано будет 4 массива», — рассказал заместитель главы округа Пушкинский Максим Прибытков.

В текущем году строительство подъездных путей будет осуществлено на четырех различных локациях. Помимо дороги в Путилово, новые пути появятся в селе Тарасовка на улице Дружной, в деревне поселок Ашукино на улицах Есенина и Агнии Барто, а также в Сергиево-Посадском городском округе в деревне Веригино.