Строительство поликлиники завершается в Ленинском округе

На территории ЖК «Пригород Лесное», вблизи деревень Мисайлово и Дальние Прудищи в Ленинском округе завершается строительство поликлиники № 1 для взрослого и детского населения, застройщиком выступает строительная компания «СЗ «Пригород Лесное». Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства и эксперты научно-исследовательской лаборатории ГБУ МО «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» провели ход проведения работ. Сейчас строители выполняют работы по внутренней отделке, устройству внутренних инженерных систем и благоустройству прилегающей территории, стройготовность объекта достигла 75%. В здании четыре этажа, его площадь составит 7,5 тысячи квадратных метров. Там обустроят регистратуру, гардероб, кабинеты приема биоматериалов, неотложной помощи и врача-инфекциониста с приемно-смотровым боксом, аптечный пункт. На прилегающей территории медучреждения обустроят парковку. Завершить работы планируют до конца 2024 года, после этого поликлинику передадут в муниципальную собственность.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.