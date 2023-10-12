Строительство самой большой в Солнечногорске школы завершено почти наполовину

В деревне Голубое продолжается строительство самой большой школы в Солнечногорске, стройготовность объекта достигла 40%. Об этом сообщили РИАМО-стрингеры.

Новое образовательное учреждение будет рассчитано более чем на 1,3 тысячи учеников. Его площадь превысит 20 тысяч квадратных метров.

«Работы начались первого апреля прошлого года. Завершение строительства запланировано на июнь 2024-го. Уже 1 сентября следующего года школа откроет свои двери для учеников», — сказал и. о. директора управления капитального строительства Дмитрий Клочков.

В новой школе размесят учебные классы и лаборатории, спортивные и актовые залы, столовую и другие помещения. Прилегающую территорию планируют благоустроить. Отметим, что работы ведутся в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.