Строительство школы на 1050 мест подходит к концу в Пушкино

В микрорайоне Новое Пушкино города Пушкино планируется открытие новой школы, рассчитанной на 1050 учеников.

Объект возводится в рамках реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие образовательной инфраструктуры.

Новое здание школы представляет собой трехэтажное сооружение площадью более 13 000 квадратных метров. Прилегающая благоустроенная территория занимает 30 000 квадратных метров, создавая комфортную зону отдыха и активности для учащихся.

Фото: [ Пресс-служба администрации Г.о. Пушкинский ]

На текущем этапе строительные работы находятся на завершающей стадии. Специалисты выполняют подключение и настройку инженерного оборудования, обеспечивающего бесперебойную работу всех систем. Внутреннее пространство школы уже оснащено новой мебелью, а спортивные и актовые залы подготовлены к учебному процессу. Благоустройство территории вокруг школы также выполнено, создавая привлекательный внешний вид.

По предварительным данным, начало функционирования школы запланировано на начало следующего учебного года, что позволит учащимся оценить все преимущества современного образовательного учреждения.

Застройщик, активно работающий в округе с 2013 года, имеет положительную репутацию и уже передал муниципалитету три новых социальных объекта.