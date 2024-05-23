Строительство школы в Новом городке в Щелково завершено на 94%

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с родителями будущих учеников и представителями образовательного блока осмотрел ход строительных работ в школе на 550 мест, расположенной в Новом городке.

«Совсем скоро долгожданное учреждение откроет свои двери для учеников», — проинформировал Андрей Булгаков.

1 сентября учебное заведение будет готово для проведения занятий. В настоящее время строительство школы завершено на 94%. Работы выполняют 70 специалистов. Задействованы восемь единиц техники.

Строители устанавливают ограждения, выполняют электромонтаж, монтируют слаботочную систему, собирают мебель, завершают работы по внешней отделке здания. В уже готовых помещениях проводят уборку. Специалисты также активно выполняют работы по благоустройству пришкольной территории.

В школе находятся не только современные учебные классы, но и библиотека, столовая, административные и технические помещения, актовый и медицинский блок. В рамках реализации программы «Доступная среда» установлены пандусы и лифты. Для слабовидящих граждан предусмотрены тактильные указатели.

Глава контролировал ход работ на каждом их этапов строительства.