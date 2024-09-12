Строительство завода по производству ДСП продолжается в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
В городе Электрогорск Павлово-Посадского городского округа продолжается реализация третьего этапа строительства завода по производству ДСП. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Компания «Ультрадекор» проводит расширение производства и улучшение экологической безопасности.Сейчас она возводит мокрый электрофильтр (WESP), который применяется для очистки отходящих газов от частиц пыли. Площадь здания фильтрации составляет 140 квадратных метров, его стройготовность составляет 98%. Под контролем ведомства здесь также возводят здание рециклинга, здание для производства МДФ плит, а также проводят расширение одного из существующих складов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.