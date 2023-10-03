Строительство ЖК «Первый Южный» продолжается в деревне Тарычево Ленинского округа

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства многоэтажной жилой застройки ЖК «Первый Южный», который появится на улице Фруктовые сады деревни Тарычево Ленинского округа. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Застройщиком выступает ООО «СЗ «Территория Комфорта». Пятисекционный жилой дом будет рассчитан на 681 квартиру, его возведение завершат летом 2025 года. На территории жилого комплекса появятся игровые площадки, а также подземный паркинг, рассчитанный 292 машиноместа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.