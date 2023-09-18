Строительство ЖК «Серебро» в Пушкино завершат осенью

В Пушкинском округе продолжается строительство ЖК «Серебро», инспекторы областного Главгосстройнадзора провели профилактический визит на строительстве шестисекционного 17-этажного жилого дома в его составе. Еще на одном корпусе проведут профвизит в конце сентября.

Застройщик ООО СЗ «В.ДЕВЕЛОПМЕНТ» планирует завершить работы в ноябре этого года. Новый дом рассчитан на 432 квартиры. На первом этаже размещены детский сад, опорный пункт полиции, а также кабинет врача общей практики. Сейчас строители завершают монтаж внутренних и наружных инженерных систем, выполняют работы по благоустройству. Отметим, что всего в ЖК «Серебро» будет три корпуса, первый построили в 2021 году.

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