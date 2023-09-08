Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва – Казань»

«Это важный для загруженного востока проект, так что дорожники постарались закончить все работы на девять месяцев раньше срока», - сказал глава региона.

Он подчеркнул, что реализация проекта является очень важной для развития экономики региона и повышения качества жизни людей.

«Такие проекты позволяют нам делать на старых федеральных трассах выделенные полосы для общественного транспорта. Это также облегчает передвижение в разных городах», - сказал он.

Глава региона отметил, что в Подмосковье пролегает 77 километров трассы. Она проходит через шесть муниципалитетов с населением более полутора миллионов человек. Также вблизи расположены восемь индустриальных парков и один из крупнейших в стране ТЛЦ «Восточный».

«Планируем открыть еще четыре парка и создать девять тысяч рабочих мест», - сообщил Воробьев.

Первый участок – от ЦКАД до А-108 – открыли год назад. Время в пути сократилось вдвое. После открытия еще одного участка из Орехово-Зуево до МКАД можно будет доехать за один час.

«Вместе с тем мы открываем три развязки: на пересечении с ЦКАДом и с Носовихинским шоссе в Богородском, с А-108 в Орехово-Зуево. Также строим Зенинскую развязку в Люберцах, чтобы соединить ЮЛА с Северо-Восточной хордой в Москве и М-12», - добавил губернатор.

Ранее Воробьев проехал по новому путепроводу на Октябрьском проспекте в Люберцах.