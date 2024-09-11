Структурное подразделение МФЦ начнет прием посетителей в ТРЦ «Акварель» в Г.о. Пушкинский

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В ТРЦ начнут проводить стандартные консультации и оказывать муниципальные и государственные услуги в «два окна». Жители смогут получить весь комплекс услуг, которые предполагает отделение МФЦ.

Осуществлять работу подразделение будет со вторника по субботу, с 10.00 до 19.00. Торговый центр расположен по адресу: 33-й км автодороги М8 Холмогоры, здание 18.

Более подробно о работе ТОСП можно узнать по телефону: 122-3-5231.