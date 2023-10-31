Студенческие театральные коллективы из Подмосковья могут стать участниками Международного фестиваля

Студенты, которые увлекаются театральным искусством, могут отправить заявку на участие в Международном театральном фестивале «Абрикосовый сад». Об этом сообщили в областном Минобразования.

В ведомстве уточнили, что данный проект входит в Программу поддержки и развития молодежного творчества «Российская студенческая весна» Российского Союза Молодежи. Фестиваль пройдет в начале декабря в Чебоксарах. Лучшие студенческие театральные коллективы смогут представить свои постановки на сцене Дворца Культуры Чувашского государственного университета. Помимо конкурса, участники фестиваля смогут принять участие в семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях с выдающимися деятелями театрального искусства и не только. Заполнить анкету для участия можно здесь.

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