Студент умер, пытаясь заглянуть под юбку посетительницы ТЦ

Молодой человек погиб, пытаясь скрыться после неудачной попытки снять видео под юбкой посетительницы торгового центра. Инцидент произошел 12 сентября, как сообщает Bangkok Post.

Женщина, находившаяся на четвертом этаже ТЦ, заметила, как парень направил камеру планшета ей под юбку. Она тут же позвала на помощь. Охранники и полиция быстро среагировали, задержав молодого человека.

В панике парень вырвался, выбросил через перила сумку с планшетом и прыгнул следом. Он получил серьезные травмы головы и ноги. Врачи не смогли спасти его, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

Позже мать погибшего рассказала, что ее сына вынуждали снимать подобные видео участники закрытого чата. Они угрожали сообщить о его действиях в полицию, если он не предоставит больше записей. Сейчас ведется расследование всех обстоятельств произошедшего.

Ранее подростки из Шанхая справили нужду в суп посетителей кафе и «попали» на 26 млн руб.