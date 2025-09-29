Студентов-героев призвали наградить за задержание агрессора с ножом в техникуме

Студенты совместными усилиями преследовали мужчину, напавшего на преподавателей в архангельском техникуме. Они скрутили его и обезвредили прямо на улице, не дав ему скрыться и причинить новый вред. Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Shot, отважных героев призвали наградить за смелый поступок.

Обычный учебный день мог превратиться в трагедию, но был остановлен мгновенной реакцией студентов. Когда бывший студент напал с ножом на преподавателя в техникуме, первым, кто бросился в погоню, оказался 16-летний юноша. Парень сидел на первой парте и, не раздумывая, ринулся за вооруженным преступником. Его пример оказался заразительным: всего в задержании участвовали пятеро студентов.

Один из участников задержания с четырех лет серьезно увлекается хоккеем. Этот вид спорта, требующий не только физической силы, но и умения мгновенно принимать решения в быстро меняющейся обстановке, сыграл свою роль.

Теперь в Архангельске решают вопрос о награждении отважных студентов, доказавших, что могут противостоять внезапной угрозе, спасая человеческие жизни прямо в стенах учебного заведения.

Напомним, бывший студент 18 лет пришел в техникум в Архангельске с ножом и напал на преподавателей. Пострадали две женщины. После агрессор пытался сбежать, но был остановлен и скручен студентами до прибытия полиции.

Ранее сообщалось, что напавшему на архангельский техникум грозит срок до 15 лет.