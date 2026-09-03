В Щелкове после капремонта открылась школа № 21

В День знаний, 1 сентября, в поселке Загорянский городского округа Щелково состоялось торжественное открытие школы № 21 после капитального ремонта. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м, работы в нем прошли в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета.

Специалисты отремонтировали кровлю, утеплили и обновили фасад и входную группу, заменили системы отопления, вентиляции, канализации, сантехническое оборудование, окна и двери, провели внутренние ремонтные работы и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.