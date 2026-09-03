«Они зарабатывают на моем имени: Мария Аронова не может остановить мошенников

Около полутора лет злоумышленники используют имя актрисы в социальных сетях. Они создали фейковый аккаунт, и от ее имени публикуют советы по похудению, размещают рекламные материалы и зарабатывают на популярности.

Сама Аронова призналась, что почти не пользуется соцсетями и плохо разбирается в компьютерах, поэтому долгое время даже не подозревала о существовании поддельной страницы.

«Люди от моего имени рассказывают, как надо худеть, какая должна быть диета, там реклама, там зарабатывание денег идет», — сообщила артистка.

Ранее у актрисы была страница в соцсети, которую вела ее невестка Екатерина. Вместе с директором Натальей они создавали контент во время гастролей, но потом отказались от этой идеи.

При этом Аронова отметила, что пыталась бороться с обманом. Она даже обращалась в прокуратуру и вместе с директором подала заявление. Также актриса связывалась с авторами фейк-страницы, но никакой реакции на обращение не было.

Недавно о ситуации Ароновой напомнил актера Михаила Полицеймако Никита. Узнав о новых публикациях от ее имени, Мария Валерьевна не смогла сдержать эмоций и расплакалась. Она надеется, что правоохранительные органы помогут ей остановить мошенников и прекратить этот бесконечный обман.

Ранее сообщалось, что российская актриса Татьяна Васильева едва не стала жертвой мошенников.