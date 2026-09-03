От вспышки в небе до камня на земле: все этапы прохождения метеорита через атмосферу

Ученые проследили семь стадий, через которые проходит астероид при падении на Землю, сообщает Space.com. Команда изучила 75 метеоритов и выяснила, что их путь через атмосферу сложнее, чем простое сгорание камня от жара.

По словам Питера Дженнискенса из SETI Institute и Исследовательского центра NASA Ames, раньше считалось, что твердые камни в основном испаряются из-за сильного нагрева. Новая работа показала, что главную роль часто играют плавление и фрагментация.

На первых этапах объект создает перед собой ударную волну, нагревается и становится видимым как падающая звезда. Затем, входя в более плотные слои атмосферы, он становится ярче, превращается в огненный шар и начинает терять массу: поток воздуха срывает расплавленное вещество с поверхности.

Примерно на высоте 60 км наступает равновесие плавления, и к этому моменту камень может потерять до 40% первоначальной массы. Затем он начинает распадаться на части, иногда из-за трещин, полученных еще при столкновениях в космосе.

На финальной стадии обломки замедляются настолько, что перестают светиться. Плавление прекращается, на поверхности остается тонкая корка, а ветры уже могут отклонить маленькие фрагменты от первоначальной траектории. К примеру, через все перечисленные фазы прошел известный Челябинский метеорит в 2013 году.

Авторы считают, что такие данные помогут лучше прогнозировать поведение более крупных и опасных астероидов в атмосфере.