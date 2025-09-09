В прошлом сезоне в олимпиаде приняли участие свыше 2,9 тыс. студентов из Подмосковья. Особый интерес у них вызвали дисциплины «Педагогическое образование», «Классный руководитель» и «Креативные индустрии». В новом сезоне доступно 70 направлений.

Участников, которые пройдут отборочный этап, ждут стажировки. Те, кто получат дипломы проекта, смогут рассчитывать на льготы при поступлении на следующую ступень образования. Обладателям медалей вручат денежные премии до 300 тыс. руб.

Подать заявку можно до 11 ноября на официальном сайте олимпиады.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил школьников области с началом учебного года.