Студенты Ивановского медуниверситета заинтересовались работой в Можайской больнице

Учащиеся четвертых-шестых курсов Ивановского медицинского университета узнали о работе в Можайской больнице и преимуществах трудоустройства. Будущих медиков вдохновила беседа с заместителем главврача по амбулаторно-поликлинической помощи Анастасией Малиной.

Встречу со студентами старших курсов провели в рамках проекта «Карьерный каталог: выбирай свое будущее», который помогает будущим специалистам сильнее углубиться в профессию и присмотреть места для трудоустройства. Недавно ребята из Ивановского университета заинтересовались работой в Можайской больнице.

Анастасия Малина подробно рассказала про работу медучреждения, условия труда, заработную плату и обязанности. Описали широкие возможности для карьерного роста, в том числе заключение договоров на обучение и повышение квалификации. Напомнили, что сотрудники учреждения получают социальные льготы по программам «Социальная ипотека», «Бюджетная ипотека», «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Также начисляют ежемесячные выплаты молодым специалистам на протяжении трех лет. Содействует поддержке кадров и Администрация Можайского округа. Например, медикам компенсируют часть аренды за жилье, что на первых порах очень важно для профессионалов, привлекаемых из других муниципалитетов и регионов.

Студенты с интересом слушали и задавали вопросы, получали развернутые и подробные ответы. Многие из учеников присмотрелись к Можайской больнице как к будущему месту работы.