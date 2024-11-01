Студенты из Долгопрудного и другие участники донорской акции сдали более 29 литров крови

Студенты и сотрудники МФТИ подмосковного округа Долгопрудный, добровольцы из разных регионов РФ, Белоруссии и Казахстана приняли участие в донорской акции, направленной на помощь детям с онкологическими заболеваниями.

Акцию организовали местное отделение «Красного Креста», МФТИ, Московский областной центр крови и Общественная палата города. Мероприятие помогло молодым людям и другим неравнодушным участникам приобщиться к важному и полезному делу.

На акцию в Физтех пришли 96 доноров. Однако предварительная проверка позволила дойти до реальной сдачи материала 66 добровольцам. Каждый из них сдал по 450 мл, что позволило заготовить 29,700 литров крови. После процедуры участников угостили чаем, а также подарили на память тематические сувениры.

На этом добрые дела не закончились. Специалисты АНО РОДСК «ГЕНЕТИКА» провели анкетирование среди участников акции и нашли потенциальных доноров костного мозга. Оказалось, что среди посетителей есть 45 человек, кандидатов, готовых сдать стволовые клетки и пройти процедуру типирования. Это поможет спасти многие жизни равно также, как сдача крови. Долгопрудный не остается в стороне от этих благотворительных и важных вопросов.