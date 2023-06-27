Студенты из Ивантеевки стали обладателями спецприза Российской студенческой весны
Фото: [Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области]
Студенты Ивантеевского филиала колледжа Московского политеха завоевали спецприз в треке «Мода» на Российской студенческой весне, прошедшей в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Городского округа Пушкинский.
Отмечается, что приз команда получила за коллекцию «Стиль большого города».
Уточняется, что авторами коллекции являются Рухшона Аминжонова, Мария Веремьева и Аида Сагдерова.
По словам участниц, изначально рисунок коллекции был создан на листе формата А3, после этого принт был перенесен на изделия.
Они подчеркнули, что главным акцентом низа и верха изделий стала бахрома, сумки были изготовлены из листового прозрачного пластика.
В пресс-службе добавили, что всего в фестивале в этом году принимали участие две тысячи студентов из 68 субъектов РФ, в том числе 19 студентов – из Московской области. Региональный этап конкурса состоялся в начале мая в ДК «Подмосковье» в Красногорске.