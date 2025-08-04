Студенты Красногорской академии успешно представили округ на форуме «Июлька»

Восемь студентов Московского областного филиала Президентской академии, расположенного в Красногорске, приняли участие в ежегодном образовательном форуме под названием «Июлька». Эта инициатива реализуется в рамках общероссийской программы поддержки молодежного предпринимательства «Я в деле».

В текущем году молодые менторы, представляющие 72 региона Российской Федерации, съехались в Московскую область для обмена опытом и анализа результатов прошедшего сезона.

В рамках форума участники посещали интенсивные занятия с ведущими специалистами в сфере бизнеса, что позволило им усовершенствовать как профессиональные навыки, так и навыки межличностного общения. Помимо этого, студенты участвовали в различных спортивных состязаниях, включая волейбол и ночные ориентирования.

Жизнь в полевом лагере, вечерние песни у костра и общение с коллегами оставили у ребят множество ярких и незабываемых впечатлений.

Руководитель программы «Я в деле» в Московской области, Алексей Блюдин, высоко оценил вклад студентов Президентской академии в Красногорске. Он отметил их ответственность, организаторские способности и умение эффективно взаимодействовать с людьми, подчеркнув, что эти качества заслуживают наивысшей похвалы.

Особую благодарность Алексей Блюдин выразил Дарье Даньшиной, Полине Феоктистовой, Алине Хаметовой, Наталье Фадеевой, Светлане Жуковой и Анастасии Кунгиной. Ключевыми организаторами и менеджерами программы «Я в деле» в Московской области являются Марина Пищаева и Тимофей Петухов, благодаря которым программа успешно функционирует и развивается.

Алексей Блюдин подчеркнул, что все молодые наставники отличаются доброжелательностью, умением находить общий язык с окружающими и решать сложные задачи. Их участие в подготовке и проведении мероприятий невозможно переоценить. Студенты демонстрируют не только высокую квалификацию, но и креативный подход к работе, внимание к деталям и активную вовлеченность в процесс.

Руководитель программы выразил уверенность в том, что потенциал и личные качества этих молодых специалистов станут надежной базой для их будущих профессиональных достижений и принесут престиж их учебному заведению.