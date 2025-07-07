Студенты Московского энергетического института сняли ролик про Шатурскую ГРЭС

Размер финансовой поддержки составил 75 000 рублей. В настоящее время студенческая команда ведет съемки, демонстрируя энергетические объекты по всей стране. Шатурская ГРЭС – одна из наиболее опытных электростанций в России. В рамках визита студенты провели экскурсию по ПГУ-400. Парогазовая установка была введена в эксплуатацию 26 ноября 2010 года и стала первым российским проектом, получившим одобрение Организации Объединенных Наций в контексте положений Киотского протокола благодаря своей экологической безопасности. Во время посещения ребята провели беседы с сотрудниками станции и записали интервью.

«Шатурская ГРЭС заинтересовала нас богатой историей, поскольку город, в первую очередь, возник вокруг электростанции. Она была построена в соответствии с планом ГОЭЛРО, а для нашего университета это место находится очень близко. Изначально станция обеспечивала значительную долю электроэнергии для Москвы, что представляло для нас особую ценность», — объяснил Александр Власов, главный редактор студенческого медиацентра НИУ «МЭИ».

Электростанция в Шатуре стала вторым энергетическим объектом, который посетила съемочная группа. Ранее студенты подготовили ролик о Калязинском радиотелескопе. В ближайших планах – съемки на Угличской ГЭС и визит в Ярославскую область для посещения одного из объектов компании «Россети». Ознакомиться с результатами работы ребят можно в социальных сетях Московского энергетического института.