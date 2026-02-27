Стукнул молотком по Кремлю и пожалел: москвич «отомстил» ФСО и получил срок

Фигурант уголовного дела, Александр Фролов, признан виновным в совершении акта вандализма в отношении здания Государственного исторического музея (ГИМ) и стены Московского Кремля.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов столицы, инцидент произошел осенью минувшего года. Тогда мужчина облил серой краской фасад ГИМа, а также нанес удар молотком по кремлевской стене. Свои действия подсудимый объяснил личной неприязнью к сотрудникам Федеральной службы охраны.

Суд счел доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. За умышленную порчу объектов культурного наследия Фролов проведет в колонии два года и два месяца. Кроме того, суд назначил дополнительное наказание в виде денежного штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что выставка о потомках Чингисхана откроется 20 марта в залах Московского Кремля.