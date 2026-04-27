Субботник вне закона: когда работодатель не имеет права заставить вас выйти на улицу с граблями

В 90% случаев проведение весенних субботников в выходные или праздничные дни законно только при наличии вашего письменного согласия. Об этом «Газете.Ru» заявила Юлия Воинова, глава отдела кадрового учета мультисервисной компании Newstaff. Основание — статья 113 Трудового кодекса РФ.

По словам эксперта, у сотрудника всегда есть выбор: пойти на конфликт с руководством или согласиться на добровольно-принудительный труд, который фактически становится нормой.

«Чтобы ни говорили, между корпоративными традициями и Трудовым кодексом всегда есть тонкая грань. Опираясь на закон, отказаться от работы в выходной могут инвалиды и женщины с детьми до трех лет. Принудительно, без вашего согласия, работодатель может привлечь вас к труду лишь в исключительных ситуациях: при катастрофах, авариях, несчастных случаях, режиме ЧП или военного положения, а также при пожарах, наводнениях, землетрясениях, эпидемиях и угрозе жизни населения», — пояснила Воинова.

Кроме того, по статье 268 ТК РФ запрещено привлекать к работе в выходные или праздники молодежь от 14 до 18 лет вне летних каникул. Даже в каникулярный период это допускается только при направлении от службы занятости или при участии в студенческих отрядах.

«Отдельные правила действуют для творческих работников СМИ, кино, телевидения, театров, цирков и других коллективов. Главный совет — внимательно читать коллективный договор и свой трудовой договор. Если субботник в нем не прописан, вы вправе отказаться. Работодатель не может наказывать за отказ — ни лишением премии, ни увольнением. Принудительный труд запрещен статьей 4 ТК РФ», — резюмировала эксперт.

Ранее сообщалось о том, что на субботнике в подмосковной Электростали нашли игрушечную машину.