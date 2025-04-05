Суд арестовал чиновника из Минобороны Кожевникова, обвиняемого во взяточничестве

В Москве суд вынес решение о заключении под стражу Юрия Кожевникова, который занимает должность руководителя управления государственного строительного надзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны Российской Федерации. Срок ареста составляет один месяц и 22 дня, о чем говорится в Телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

В соответствии с решением Савеловского районного суда города Москвы, следователь обратился с ходатайством о применении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 5 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации и частью 4 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки). Суд удовлетворил ходатайство и определил меру пресечения на срок 1 месяц и 22 дня.

«Начальнику управления государственного строительного надзора главного управления контрольной и надзорной деятельности министерства обороны России избрана мера пресечения в суде столицы», — говорится в сообщении.

Таким образом суд не удовлетворил ходатайство защиты о применении к Кожевникову более мягкой меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что находящийся под следствием генерал Попов обратился в письме к Путину за помощью.