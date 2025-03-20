Бывший командарм Иван Попов обратился к Путину с просьбой вернуть его в строй

В своем обращении генерал-майор, чье уголовное дело сейчас рассматривается в военном суде, попросил главу государства разобраться в сложившейся ситуации и вернуть его на военную службу.

В письме верховному главнокомандующему Попов подчеркивает, что посвятил всю жизнь служению Отечеству. По словам генерала, с юношеских лет он преданно служил в российской армии, исполняя все поставленные перед ним задачи. Военачальник отмечает, что нравственным ориентиром для него всегда являлся сам Владимир Путин.

Он отметил, что его преследование по закону безосновательно, и выразил стремление продолжить боевую службу в соответствии с данной присягой.

Напомним, что Иван Попов был уволен из вооруженных сил в конце прошлого года после 30 лет службы. Это произошло во время рассмотрения Тамбовским гарнизонным военным судом уголовного дела, в котором генерал обвиняется в хищении более 1,7 тысячи тонн металлопроката, переданного военным администрацией Запорожской области в 2023 году. В феврале 2025 года по ходатайству прокурора меру пресечения Попову изменили с домашнего ареста на содержание в СИЗО.

Примечательно, что в 2023 году армия под командованием Попова успешно отразила контрнаступление ВСУ. Сам генерал категорически отрицает причастность к преступлениям и обжаловал арест как незаконный.

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