Суд на месяц арестовал девушку, «трогавшую» грудь «Родины-матери» в Волгограде

Волгоградский суд арестовал до середины следующего месяца девушку из Самары, разметившую летом прошлого года видеоролик в соцсетях, на котором она «трогает» грудь скульптуры «Родина-мать зовет!». Соответствующее заявление сделали представители областного СК в беседе с информагентством РИА Новости .

Сообщается, что местным Центральным районным судом было удовлетворено ходатайство следователей комитета о заключении девушки под стражу. Уточняется также, что жительница Самары обвиняется в реабилитации нацизма.

Летом прошлого года девушка опубликовала в соцсетях видеоматериал, на котором она сняла свою руку на фоне известного монумента, разместив палец на уровне груди памятника, сделав вид, что «щекочет» его.