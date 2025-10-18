Суд объяснил, когда мнение ребенка влияет на решение при разводе супругов

Суд учитывает мнение ребенка при разводе родителей только с 10 лет. До этого возраста мнение может быть представлено через специалистов или экспертизу, сообщила РИА Новости адвокат Татьяна Кузьминова.

По словам эксперта, опрос ребенка младше 10 лет в судебном заседании не допускается. Если родители хотят донести до суда позицию маленького ребенка, им следует обратиться к специалисту в области детско-родительских отношений. Такой специалист может составить письменное заключение о привязанности и психологическом состоянии ребенка.

Кроме того, суд может назначить судебную экспертизу, если одна из сторон заявит соответствующее ходатайство. Процедура проводится на платной основе, и оплату несет заявитель.

Кузьминова отметила, что во время допроса ребенка старше 10 лет в зале суда родители не присутствуют. Это необходимо, чтобы исключить психологическое давление и обеспечить свободное выражение мнения ребенка о том, с кем из родителей он хочет остаться.

